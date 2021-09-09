Поклонники зовут певицу выступить снова.

Опальная украинская певица Ани Лорак, которая живет и выступает в России, поделилась новым видео с концерта в Одессе и призналась украинцам в любви.

Ролик она опубликовала в своем Instagram.

"Бывают такие удивительные встречи, которые навсегда оставляют след в памяти. Такими были наши концерты в Одессе. Вы прилетели из разных уголков Украины, чтобы окружить меня своей теплотой и любовью, подарив незабываемые эмоции. Мы связаны невидимой нитью под названием музыка. Я счастлива жить и творить с вами в одно время, мои особенные и бесконечно любимые зрители", – отметила она в подписи к видео.

Многие поклонники восторженно отреагировали: "Теперь ждем концерт в Киеве", "Это было незабываемо", "Ждем тур по Украине", "От вас веет искренностью, любовью, теплом. Мы вас очень любим", "Сумасшедшая энергетика", "Это любовь".

Концерт Ани Лорак в Украине: как певица выступила в Одессе

Читайте также"Превратилась в шаблон": опальная Ани Лорак разочаровала фанов "искусственной" внешностью (фото)Ани Лорак выступила в Украине 16 августа, впервые за семь лет. Она отыграла концерт в одесском клубе "Итака".

Перед концертом ее грозились "забросать тухлыми яйцами", но выступление прошло спокойно.

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Автор: Катерина Шварц