Певица анонсировала премьеру песни, пока в Украине идет полномасштабная война.

Опальная певица Ани Лорак выпустила новую русскоязычную песню, пока РФ бомбит украинские города. Видимо, знаменитость совсем не волнует война в родной Украине.

Так, в своих соцсетях звезда обнародовала тизер к новой песне "Лабиринты". Пользователи сети не одобрили такой поступок Лорак и, конечно, написали ей об этом в комментариях.

Реакция сети на поступок Ани Лорак

"Ани Лорак предала Украину"

"Нет слов. В ее стране война, а у нее премьера песни"

"От вас только разочарование"

"Потерялась? Не можешь найти родину?"

"Разочарование всей Украины, никогда не простим молчания о войне, начатой Россией в нашей Украине. Мы - мирная страна, нам чужое не нужно, своего не отдадим"

"Вы считаете себя человеком? Вы ничто. В Украине каждый день и ночью гибнут дети. До поры до времени я вас уважал, а теперь презираю. Думаю ни ваши родители, ни брат вами не гордятся"

Ани Лорак: позиция по войне

Певица Ани Лорак долгое время молчала о войне в Украине. Позже она таки решилась обмолвиться об этом в своих социальных сетях, но никакой конкретики. Звезда сделала пост о том, что она "вне политики", и "несет любовь людям через музыку".

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И если долгое время Лорак скрывалась от общественности, то сейчас она открыто вернулась в Россию.

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