Опальная певица Ани Лорак выпустила новую русскоязычную песню, пока РФ бомбит украинские города. Видимо, знаменитость совсем не волнует война в родной Украине.
Так, в своих соцсетях звезда обнародовала тизер к новой песне "Лабиринты". Пользователи сети не одобрили такой поступок Лорак и, конечно, написали ей об этом в комментариях.
Реакция сети на поступок Ани Лорак
- "Ани Лорак предала Украину"
- "Нет слов. В ее стране война, а у нее премьера песни"
- "От вас только разочарование"
- "Потерялась? Не можешь найти родину?"
- "Разочарование всей Украины, никогда не простим молчания о войне, начатой Россией в нашей Украине. Мы - мирная страна, нам чужое не нужно, своего не отдадим"
- "Вы считаете себя человеком? Вы ничто. В Украине каждый день и ночью гибнут дети. До поры до времени я вас уважал, а теперь презираю. Думаю ни ваши родители, ни брат вами не гордятся"
Ани Лорак: позиция по войне
Певица Ани Лорак долгое время молчала о войне в Украине. Позже она таки решилась обмолвиться об этом в своих социальных сетях, но никакой конкретики. Звезда сделала пост о том, что она "вне политики", и "несет любовь людям через музыку".
И если долгое время Лорак скрывалась от общественности, то сейчас она открыто вернулась в Россию.