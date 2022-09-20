Отметим, что в Instagram Каролина закрыла комментарии, а вот в Facebook - нет.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины предательница Ани Лорак решила удалить свою страницу в Instagram, ведь ее там критиковали за молчание по поводу агрессии России. И вот спустя полгода она вновь объявилась в соцсетях и отличилась "пустым" постом - в нем ни слова осуждения преступных действий Кремля.

"Дива" живет и выступает в РФ, она боится потерять свой заработок. А за границей ее концерты отменяют из-за ее молчаливой позиции по войне.

"Я закрываю глаза и мысленно обнимаю каждого, кто читает эти строки. Мое сердце переполнено любовью, болью, состраданием, страхом, тревогой. Сцена — моя жизнь. Я могу жить, когда дышу одним воздухом с вами. Я пою, пока мои песни касаются вашей души", - написала Лорак в Instagram и Facebook.

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Отметим, что в инста-сети Каролина закрыла комментарии, а вот в Facebook - нет. И в последней соцсети пользователей уже не остановить: они не сдерживают себя в комментариях.

"Ей все равно, она думает о своей ж*пе", "Не будет ей никогда прощения!", "Теперь она стала изгоем! Может, стоит подумать не только о своей персоне, а посмотреть на страдания и лишения украинского народа, я разочаровалась в Лорак!", "Закрыла глаза на Украину и украинский народ", - пишут комментаторы.

Напомним, недавно Лорак вдруг вспомнила о своих достижениях в Украине. Однако она это сделала не просто так, а для анонса своего концертного тура по Германии и Чехии. Но это не помогло певице "отмыться". Вскоре стало известно, что в Европе один за другим сорвались ее концерты.

Позже она вернулась в Россию после провального тура в Европе.

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