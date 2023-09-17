Певицу захейтили за откровенный наряд перед детьми.

Опальная певица Ани Лорак заняла кресло судьи на российском шоу "Ты- супер", в рамках которого дети демонстрируют свои вокальные данные. Уже второй эфир подряд артистка появляется перед детьми в откровенном наряде, за что ее хейтят в сети.

Так, в этот раз Лорак пришла на шоу в черном топе и юбке. В таком образе у нее видно живот, который она украсила цепями, усыпанными стразами. На голову она надела блестящую повязку. Дополнила Лорак такой образ ярким макияжем и массивными серьгами.

В сети она получила немаленькую порцию хейта. Пользователи уверены, что нельзя появляться в таком виде перед детьми. Вот что они пишут:

Видео дня

"Господи, какой кринж"

"Когда она уже угомониться?"

"Какое поколение вырастет, если сейчас дети смотрят на полуголую Лорак?"

"Ей не место в судейском кресле"

"Лорак уже не та"

"Кто ее вообще выпустил в эфир в таком виде? Позорище"

Напомним, в первом выпуске шоу "Ты - супер" Лорак появилась в не менее откровенном наряде. Тогда даже россияне "заклевали" певицу.

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