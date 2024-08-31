В сети предполагают, что у актрисы есть проблемы со здоровьем.

Знаменитая американская актриса и режиссер Анджелина Джоли напугала поклонников своим видом. Внимание фанатов привлекли именно руки звезды Голливуда.

На днях артистка появилась на 81-м Венецианском кинофестивале в Италии. Джоли, как всегда, выглядела непревзойденно. Она прибыла на кинособытие, чтобы представить фильм "Мария", в котором сыграла главную роль. На красной дорожке Анджелина предстала в изысканном платье без рукавов и меховой накидке. Элегантный образ звезда дополнила драгоценными украшениями.

Однако не одежда артистки привлекла внимание поклонников в сети, а ее руки. Пользователи заметили, что руки знаменитости болезненно выглядят. В частности, у Джоли очень выпирали вены из-под кожи.

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Актриса не раскрывает, есть ли у нее какие-то проблемы со здоровьем, но фанаты предполагают, что с самочувствием кумира не все в порядке. На многих кадрах 49-летняя звезда прячет руки за спину, чтобы скрыть вены, но фотографы в Венеции смогли сделать снимки и с другого ракурса.

Издание Vogue в Facebook также обнародовало кадры знаменитости. Пользователи сети в комментариях смущены болезненным видом Джоли.

Они считают, что причиной этого является ее худоба:

"Что с ее руками? Это то, что случается, когда ты старый и худой. Лучше иметь немного больше веса, это разглаживает морщины и вены"

"Люблю ее, но вены - это уже слишком!"

"Она красивая, но ее руки выглядят слишком худыми"

"Возможно Анджелина больна? Почему ее руки выглядят так ужасно"

Сама актриса пока не комментирует слухи о возможной болезни и не объяснила, в чем причина ее такого вида.

Напомним, ранее Анджелина Джоли призналась, что наняла киллера для собственного убийства.

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