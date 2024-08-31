Актриса проявила уважение к тяжелобольному поклоннику.

Голливудская актриса Анджелина Джоли растрогала своим поступком на церемонии 81-го Венецианского кинофестиваля. Знаменитость стала на колени перед своим поклонником, прикованным к кушетке.

Артистка прибыла на фестиваль, чтобы представить фильм "Мария", в котором сыграла главную роль. Когда Джоли позировала на камеры фотографов на красной дорожке, туда также на инвалидной коляске вывезли ее поклонника.

Оказалось, что это итальянский писатель Паскуалино Эспозито. Мужчина болеет боковым амиотрофическим склерозом. Это нейродегенеративное заболевание, которое поражает нервные клетки головного и спинного мозга.

Анджелина удивила присутствующих своим отношением к поклоннику. Она не просто подошла к инвалидной кровати Паскуалино, а стала перед Эспозито на колени, чтобы поздороваться с ним. Актриса положила руку на его плечо и пообщалась с больным.

Писатель высказался о знаменитости, как о "человеке с большим сердцем". Присутствующие сняли этот момент и распространили видео в сети. Пользователи растроганы поступком Джоли:

"Она не просто гениальная актриса, но и невероятно добрый человек"

"Сильная, талантливая и сострадательная женщина"

"Анджелина Джоли - пример для миллионов! Спасибо вам"

Напомним, ранее мы писали, что Анджелина Джоли напугала сеть болезненным видом. Поклонников смутили руки звезды.

Вас также могут заинтересовать новости: