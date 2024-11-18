15-я ежегодная церемония Governors Awards, состоявшаяся в Лос-Анджелесе, собрала плеяду звезд киноиндустрии. Среди гостей мероприятия была замечена и Анджелина Джоли, которая в этот раз появилась не сама, а в сопровождении своего 16-летнего сына Нокса.
Редкий публичный выход Нокса, который невероятно похож на своего отца Брэда Пита, сразу привлек внимание прессы и поклонников. Парень, который в последний раз появлялся на публике три года назад, выбрал для торжества классический образ: рубашку, брюки и пиджак с атласными лацканами. Его знаменитая мать сияла в изысканном вечернем платье, украшенном кружевом, дополнив образ колье и массивными серьгами.
Появление Нокса на красной дорожке снова разожгло дискуссии в сети относительно "привилегированности" приемных детей Джоли и Питта. Некоторые пользователи считают, что Пакс, Мэддокс и Захара чаще появляются на публике вместе с матерью, в то время как родные дети пары - Шайло, Вивьен и Нокс - наоборот, стараются избегать внимания.
Стоит отметить, что Анджелина Джоли известна своей активной общественной позицией и благотворительной деятельностью, и часто берет детей на различные мероприятия, связанные с этими сферами.
Сколько детей у Анжелины Джоли
Анджелина Джоли и Брэд Питт имеют шестеро детей: трех приемных (Пакс, Мэддокс, Захара) и трех биологических (Шайло, Вивьен и Нокс). Пара развелась в 2016 году, и с тех пор продолжается судебный процесс по опеке над детьми и разделу имущества.
В последнее время появилась информация о том, что длительные судебные баталии с бывшим мужем поставили Анджелину Джоли на грань финансового кризиса. По некоторым данным, актрисе приходится продавать вещи из своего гардероба, чтобы покрыть расходы на адвокатов.
Напомним, Анджелина Джоли поразила новым образом.