Актриса появилась в новом стильном наряде.

49-летняя актриса Анджелина Джоли появилась на публике в потрясающем образе, выходя из здания Гильдии режиссеров Америки в Нью-Йорке. Звезда выбрала элегантное черное платье, дополненное шикарным коричневым тренчем, черными туфлями на каблуках и минималистичным макияжем с акцентом на красные губы. Об этом пишет Daily.

Джоли также удивила поклонников сменой имиджа, осветлив свои темные локоны до нежного песочного блонда.

Этот выход состоялся на фоне активного продвижения актрисой своего нового фильма "Мария", биографической ленты о легендарной оперной певице Марии Каллас. Фильм, режиссером которого стал Пабло Ларраин, уже вызывает значительный интерес и разговоры о потенциальной номинации на "Оскар".

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Анджелина Джоли в роли Марии Каллас

Поклонники актрисы в восторге от трейлера и ее перевоплощения, многие пророчат ей "Оскар" за эту роль. В соцсетях активно обсуждают игру Джоли и выражают восхищение фильмом.

"Мария" рассказывает о жизни американско-греческой оперной дивы, ее восхождении на вершину славы, бурной личной жизни и последних годах, проведенных в одиночестве в Париже. Фильм исследует внутренний мир легендарной певицы и ее борьбу с собственной личностью.

Премьера фильма запланирована на ноябрь в кинотеатрах, а в декабре он станет доступным на Netflix.

Награды и признания Анджелины Джоли

Анджелина Джоли уже имеет "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Девушка, прерванная" (1999). Она также была номинирована на "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Оборотень" (2008), но тогда награда досталась Марион Котийяр.

Кроме "Оскара", Джоли является обладательницей трех "Золотых глобусов", двух премий Гильдии киноактеров США и премии "Тони". Этим летом она получила свою первую премию "Тони", что приближает ее к статусу EGOT (обладатель премий "Эмми", "Грэмми", "Оскар" и "Тони"). Для вхождения в этот престижный клуб, в который входит всего 21 человек, Джоли нужно получить еще "Эмми" и "Грэмми".

Напомним, 49-летняя Анджелина Джоли закрутила новый роман.

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