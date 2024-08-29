Певец ответил, что думает о примадонне.

Известный российский артист, писатель, солист группы "Машина времени" Андрей Макаревич, который ранее обратился к жителям Курской области, высказался о певице Алле Пугачевой. Он прокомментировал дружбу с примадонной.

Как известно, Макаревич уже много лет дружит с Пугачевой и ее мужем - юмористом Максимом Галкиным. Их дружба стала еще крепче после того, как артисты публично осудили путинский режим и выступили против войны в Украине.

Еще одним фактором, который повлиял на их дружбу, стало то, что Макаревича и Галкина признали в стране-агрессоре "иностранными агентами" за поддержку Украины.

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В одном из своих последних интервью лидер "Машины времени" прокомментировал дружбу с юмористом и певицей. Он признался, что последний раз они виделись в Латвии во время фестиваля Лаймы Вайкуле, и раскрыл настоящие чувства к Алле. Макаревич не скупился на комплименты и назвал Пугачеву талантом.

"В Латвии и общались в последний раз на фестивале у Лаймы. Я ее очень люблю. Она замечательная женщина. Она мудрая, красивая. Она очень талантливая. Она - мужественная", - отметил Андрей.

К слову, после начала полномасштабного вторжения Макаревич выехал из РФ, как и Пугачева с Галкиным. Сейчас супруги и певец живут в Израиле. 2 сентября 2022 года Минюст РФ внес исполнителя в список "иноагентов". Он публично высказывается о войне и осуждает политику Кремля.

Напомним, ранее Андрей Макаревич ответил, вернется ли в Россию. Артист выдал гневную речь в соцсетях.

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