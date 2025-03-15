Российский артист также рассказал, что помогает израильской армии.

Известный российский артист, писатель, солист группы "Машина времени" Андрей Макаревич, который ранее выступил против финансовой помощи ВСУ, признался, что материально поддерживал пострадавших от войны украинцев. Исполнитель, который уже более 10 лет осуждает путинский режим, рассказал, какую помощь оказывал гражданам Украины.

Макаревич регулярно демонстрирует свою проукраинскую позицию. Однако недавно он выдал заявление, в котором отметил, что не будет спонсировать украинских военных. Причиной такого решения стало то, что его сын и другие родные до сих пор живут в стране-агрессоре, и он не хочет, чтобы "их убила ракета", на которую он выделил деньги.

Несмотря на это, певец активно помогает гражданским жителям Украины, которые пострадали в войне. Он и раньше рассказывал о помощи украинцам, а на этот раз в интервью Станиславу Кучере отметил, что участвовал в восстановлении больницы. Также он добавил, что за его средства было построено несколько домов для людей, которые остались без жилья в результате обстрелов россиян.

Видео дня

"Я не хочу хвастаться, это некрасиво, когда человек рассказывает, сколько и как чего он передал. Я помогал мирным гражданам, я помогал организациям восстановить больницу. За мои средства было построено несколько домов для людей, у которых дома были разрушены бомбардировкой", - рассказал россиянин.

Также Макаревич рассказал, что помогает финансово израильской армии, поскольку это страна, в которой он сейчас живет и которая, мол, охраняет его.

"Израильской армии я помогал и помогаю, потому что это моя страна. Они непосредственно охраняют меня и мою семью", - поделился музыкант.

К слову, артист с 2022 года живет в Израиле вместе со своей четвертой женой. Он еще в 2014 году выступил против аннексии Крыма и кровавой политики Кремля, а в 2022 году публично поддержал украинцев после полномасштабного вторжения россиян.

Напомним, ранее Андрей Макаревич отреагировал на присвоение ему статуса "иноагента". Певец отметил, что внесение его имени в список таких лиц, унижает его достоинство.

Вас также могут заинтересовать новости: