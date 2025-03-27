Артисты познакомились много лет назад.

Известный украинский артист Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, рассказал о встрече с итальянским исполнителем Тото Кутуньо.

По его словам, легендарный певец готовил ему и сценической маме Инне Белоконь кофе. Это было много лет назад на студии певца. Кстати, Данилко был поклонником Кутуньо и знал все его песни, однако сначала их общение не сложилось.

"Он ко мне как-то так относился. Типа, здесь чувак переодетый. Типа трансуха какая-то. А к Инне, наоборот, дружелюбно. А я думаю, я же тебя вырезал в библиотеке, я же собирал пластинки", - вспомнил Андрей на подкасте Василия Байдака.

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Данилко добавил, что захотел все же привлечь внимание своего кумира. Поэтому решил спеть его малоизвестную композицию и не прогадал.

"Все знают "Lasciatemi cantare", а я спою ему то, что никто не знает. Даже то, что он написал и забыл. Его парализовало. Типа, откуда он это знает? И он в меня начал влюбляться. К Инне уже исчез интерес. У меня такая гордость была", - поделился артист.

Напомним, ранее Верка Сердючка уличила россиян во лжи и резко ответила на их вбросы в сети.

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