Пропагандисты распространили в сети фейк об артистке и президенте Владимире Зеленском.

Российские пропагандисты никак не могут оставить в покое известного украинского артиста Андрея Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки. Россияне распространили очередной фейк об исполнителе и Президенте Украины Владимире Зеленском.

Уже несколько дней в сети и в пропагандистских СМИ распространяется ложная информация о Верке Сердючке, которая уже дошла до нее самой. Дело в том, что россияне распространили фейк, в котором отмечается, что Владимир Александрович якобы лично не пускает певицу на концерты за рубежом и даже угрожает ей мобилизацией.

Поэтому сам Данилко решил выйти на связь и опровергнуть этот бред. Он призвал подписчиков не верить лжи, которую распространяют жители страны-агрессора и заверил, что его концертный тур состоится.

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"Не верьте рашистским фейкам! Тур в поддержку Украины - по плану!" - написал в своем Instagram знаменитость.

Андрей планирует выступить в начале марта в Лондоне, Великобритания, Аликанте, Испания, Франкфурте, Мюнхене, Германия, и в Праге, Чехия. Однако россияне считают, что концерты будут отменены якобы из-за угроз лидера Украины.

Пропагандисты пишут, что Верка Сердючка может покинуть государство и отправиться в тур только с разрешения Министерства культуры и стратегических коммуникаций. В дополнение, они придумали, что деньги заработанные на выступлениях, Данилко будет вынужден отдать в Офис Президента, "где уже решат, делиться ли ими с артистом".

"Зеленский угрожает Верке Сердючке мобилизацией: артиста не выпускают из страны, разрешая выступать за границей только на концертах в поддержку Украины. И важная деталь: с певцом постоянно будет находиться прикомандированный человек. На всякий случай. Украинские власти запрещают 51-летнему Андрею Данилко выезжать из страны ради выступлений на корпоративах", - говорится в росСМИ.

Напомним, ранее Андрей Данилко показал, как под его хит в Симферополе встречали Новый год. Россияне уже отреагировали на это и успели обозвать украинского артиста "русофобом".

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