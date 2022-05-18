После 24 февраля они с женой решили вывезти троих детей в более безопасное место.

Телеведущий Анатолий Анатолич и его жена Юла вспомнили первые дни после того, как Россия полномасштабно вторглась в Украину. Тогда они приняли решение быстро собраться и вывезти своих детей.

Чтобы не травмировать психику, родители сначала говорили, что громкий звук - это упавшее дерево. Однако потом скрывать правду было невозможно. Об этом Анатолич вместе со своей супругой рассказали в интервью программе "Зірковий шлях".

"Когда мы ехали, то девочки видели блокпосты и даже трупы", - сказала Юла.

"На Оболони была разбитая диверсионная группа, автомобиль был в столбе. Там лежат трупы российских диверсантов, рядом военные с автоматами. Дети насмотрелись всего этого", - вспомнил Анатолий Анатолич.

Отметим, Анатолий Анатолич и его супруга Юлия Бойко (Юла) воспитывают дочерей Алису и Лолиту, а также сына Нила.

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