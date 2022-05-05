Дети артистов едва не сорвали прямой эфир.

Украинская певица Светлана Тарабарова присоединилась к прямому эфиру программы "Утро с Украиной", ведущими которой являются бессменные Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич.

Звездная мамочка появилась в кадре со своей дочерью Марией, у которой, кажется, были свои планы на утро. Поддержать Тарабарову решил Анатолий Анатолич, который также взял своего младшего сына Нила на руки.

И пока Тарабарова пыталась рассказать о том, как ее дети переживают войну в Украине, малыши начали лезть в камеру, смеяться и пытаться что-то говорить. К счастью, звездные родители успокоили своих детей, поэтому эфир продолжился без казусов.

Напомним, ранее певица Светлана Тарабарова рассказала, что ее родители не смогли эвакуироваться из Херсона.

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