В своем творении он вспомнил также певицу Анну Седокову и рэпера Джигана.

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич написал ругательную сказку об Анне Седоковой, Регине Тодоренко и Джигане. При этом Тодоренко в своем творении он называет "Рыгина". Повествование об артистах-молчунах, рожденных в Украине, Анатолич опубликовал на своей странице в Instagram.

"Однажды в лес, где жила тупая овца по имени Рыгина, ворвался ебн*тый старый медведь по имени Вова, и начал крушить все деревья, норы и гнезда, безобидных животных. Но тупая овца Рыгина, как и другие животные, типа проститутки-куницы Седоковой, или умственно-отсталого опоссума Джигана, сделали вид, шо не понимают, шо происходит. И спрятали свои мокрые носики себе в жопы", - высказался телеведущий.

Отметим, на шестом месяце войны никто из упомянутых выше звезд, рожденных в Украине, не высказался о полномасштабном вторжении России и убийствах мирных украинцев.

Напомним, беженец Анатолич рассказал, что в Франции получает до 2 тысяч евро помощи, бесплатные продукты и жилье.

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