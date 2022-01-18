Девушка вышла на связь с подписчиками в Instagram-сторис.

Дочку российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анну разозлили вопросы и реплики подписчиков, которые так или иначе касались болезни ее матери.

Модель традиционно ответила на несколько вопросов в Instagram-сторис.

Так, кто-то из пользователей поинтересовался, есть ли у Анны страх, что с ней случится то же самое, что и с актрисой?

"А у вас есть страх, что с вами случится то же самое? Что за вопрос", – ответила она.

Другой подписчик указал Заворотнюк, что ей уже пора родить ребенка, несмотря на все проблемы ее матери.

"Обожаю эти советы на миллион", – с иронией отреагировала Анна.

Читайте такжеДочь тяжелобольной Заворотнюк прокомментировала ее состояниеДо этого Анна Заворотнюк рассказала о состоянии онкобольной матери. Оказалось, что ситуация не сильно улучшается:

"Она – воин, но болезнь действительно страшная, разбивает сердце видеть ее такой".

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