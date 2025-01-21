43-летняя экс-модель родом из Одессы приехала в Капитолий, чтобы поддержать друга своего мужа.

На инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа, которая состоялась в понедельник, 20 января, показалась победительница конкурса красоты "Мисс Украина-2001" Александра Николаенко из Одессы.

Знаменитость, которая в свое время представляла Украину на конкурсе "Мисс Мира", прибыла в Капитолий со своим 89-летним мужем-миллиардером Филом Раффиным. Парочку заметили журналисты присутствующие на инаугурации, в частности, украинка Ира Соломко Боненбергер. Она опубликовала их кадр в своем Facebook.

Как известно, Раффин и новоизбранный президент - давние друзья и бизнес-партнеры. Поэтому неудивительно, что супруги стали почетными гостями на важном событии для Трампа и всего американского народа.

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Николаенко появилась на событии в черно-белом костюме в клетку. Он состоял из жакета и длинной юбки. Свой образ она дополнила черной водолазкой и широким поясом такого же цвета. Интересным акцентом "лука" одесситки стали кожаные перчатки.

В 2001 году модель представила Украину на конкурсе "Мисс Мира", где вошла в десятку лучших. Позже Николаенко стала победительницей конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная-2004". После этого она приняла участие в международном шоу в Эквадоре, но не получила желанную корону.

Участие во многих конкурсах красоты привело ее в окружение Трампа. На то время "Мисс мира 2001" принадлежал именно ему. Более 20 лет назад президент познакомил ее с миллиардером Раффином, после чего в 2008-м они поженились. Их свадьба состоялась в частном поместье Трампа в Палм-Бич в частном поместье Трампа в Палм-Бич. А сам Дональд был дружбой на их свадьбе.

Супруги воспитывают двоих детей - 14-летнего сына Ричарда Уильяма и дочь Малену. Сейчас Александра владеет элитным спа-салоном в отеле Treasure Island Hotel and Casino in Paradise, который принадлежит ее мужу. Последние годы она ведет непубличный образ жизни и редко появляется на публике.

Напомним, ранее Мелания Трамп обнажила плечи во время инаугурации мужа. Первая леди показалась в изысканном платье, которое в корне отличалось от ее первого "скорбного" образа.

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