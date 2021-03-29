Ана Чери решила соблазнить поклонников.

Известная модель Ана Чери обнародовала в Instagram видео, на котором позирует в салатовом микробикини.

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Сначала на кадрах видно, что девушка передает поклонникам воздушный поцелуй, затем фокус смещается на ее ягодицы и тело в целом. У Аны аппетитные формы, которые они не скрывает.

Стоит отметить, что Чери позировала в бассейне. Сейчас девушка в отпуске.

"Малышка", "В солнечных лучах", "Твое тело идеально", - пишут фаны в комментариях.

Кто такая Ана Чери:

Ана Чери родилась 16 мая 1986 года в Анахайме

В 2006 году начала карьеру фотомодели

Получила известность благодаря своей внешности и видеоурокам фитнеса в Instagram

По версии Bluebella входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в Instagram

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Автор: Диана Могилевич