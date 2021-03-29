Модель показала пикантное фото / instagram.com/anacheri
Известная модель Ана Чери обнародовала в Instagram видео, на котором позирует в салатовом микробикини.
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Сначала на кадрах видно, что девушка передает поклонникам воздушный поцелуй, затем фокус смещается на ее ягодицы и тело в целом. У Аны аппетитные формы, которые они не скрывает.
Стоит отметить, что Чери позировала в бассейне. Сейчас девушка в отпуске.
"Малышка", "В солнечных лучах", "Твое тело идеально", - пишут фаны в комментариях.
Кто такая Ана Чери:
- Ана Чери родилась 16 мая 1986 года в Анахайме
- В 2006 году начала карьеру фотомодели
- Получила известность благодаря своей внешности и видеоурокам фитнеса в Instagram
- По версии Bluebella входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в Instagram
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