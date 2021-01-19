Ана Чери обладает пышной грудью и попой.

Известная модель Ана Чери опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует в нижнем белье.

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На фото звезда предстала в черном необычном белье, которые идеально на нее сел. Стоит отметить, что трусики Ана подобрала с завышенной талией. Благодаря этому ее талия визуально стала еще тоньше. Кроме того, в таком образе видно ее пышные формы, которые сама Ана часто демонстрирует.

Интересно, что Чери часто делится с поклонниками подобными снимками. Она пропагандирует здоровый образ жизни и правильное питание.

Кто такая Ана Чери:

Ана Чери родилась 16 мая 1986 года в Анахайме

В 2006 году начала карьеру фотомодели

Получила известность благодаря своей внешности и видеоурокам фитнеса в Instagram

По версии Bluebella входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в Instagram

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Автор: Диана Могилевич