Тарас Тополя и Alyosha стали многодетными родителями (фото)

У звездной пары родилась дочь - Мария.

Звездные супруги певец Тарас Тополя и Alyosha третий раз стали родителями.

О счастливом событии сообщил в своем Instagram новоиспеченный папаша и лидер группы "Антитела".

Читайте такжеБеременная Alyosha устроила фотоссесия в бикини

Мужчина исполнительницы обнародовал первую фотографию с девочкой. На фото - счастливые родители держат кроху на руках.

Кроме того, мужчина рассекретил имя долгожданной дочери. Девочку назвали Марией.

"Приветствуйте Марию Тарасовну третью! Пришла в этот мир с маникюром, как и положено настоящей леди!" - написал артист.

Со своей стороны, Alyosha поделилась, на кого похожа маленькая Маша:

"Маруся раз, два, три калина

Чорнявая дівчина...

Схожа так на татуся!"

Поклонники пары засыпали влюбленных поздравлениями.

Пусть будет здоровенькой! Поздравляем

Пусть растет здоровой и счастливой

Поздравляю с пополнением

Теперь у ваших сыновей есть сестренка

Новости по теме

Тарас Тополя и Alyosha воспитывают еще двух старших сыновей - 7-летнего Романа и 4-летнего Марка.

Ранее Alyosha рассказала, как проходила ее беременность во время карантина. Кроме того, звезда вспомнила свои предыдущие роды.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко