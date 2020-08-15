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Тарас Тополя и Alyosha стали многодетными родителями (фото)

12:02, 15 августа 2020
Звезды
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Alyosha родила ребенка / фото instagram.com/alyoshasinger/

О счастливом событии сообщил в своем Instagram новоиспеченный папаша и лидер группы "Антитела".

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Мужчина исполнительницы обнародовал первую фотографию с девочкой. На фото - счастливые родители держат кроху на руках.

Кроме того, мужчина рассекретил имя долгожданной дочери. Девочку назвали Марией.

"Приветствуйте Марию Тарасовну третью! Пришла в этот мир с маникюром, как и положено настоящей леди!" - написал артист.

Скрин instagram.com/tarastopolia/

Со своей стороны, Alyosha поделилась, на кого похожа маленькая Маша:

"Маруся раз, два, три калина
Чорнявая дівчина...
Схожа так на татуся!"

Поклонники пары засыпали влюбленных поздравлениями.

  • Пусть будет здоровенькой! Поздравляем
  • Пусть растет здоровой и счастливой
  • Поздравляю с пополнением
  • Теперь у ваших сыновей есть сестренка

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Автор: Виктория Гордиенко

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