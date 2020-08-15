Тарас Тополя и Alyosha стали многодетными родителями (фото)
Звездные супруги певец Тарас Тополя и Alyosha третий раз стали родителями.
О счастливом событии сообщил в своем Instagram новоиспеченный папаша и лидер группы "Антитела".
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Мужчина исполнительницы обнародовал первую фотографию с девочкой. На фото - счастливые родители держат кроху на руках.
Кроме того, мужчина рассекретил имя долгожданной дочери. Девочку назвали Марией.
"Приветствуйте Марию Тарасовну третью! Пришла в этот мир с маникюром, как и положено настоящей леди!" - написал артист.
Со своей стороны, Alyosha поделилась, на кого похожа маленькая Маша:
"Маруся раз, два, три калина
Чорнявая дівчина...
Схожа так на татуся!"
Поклонники пары засыпали влюбленных поздравлениями.
- Пусть будет здоровенькой! Поздравляем
- Пусть растет здоровой и счастливой
- Поздравляю с пополнением
- Теперь у ваших сыновей есть сестренка
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