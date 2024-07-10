Примадонна давно просила наделить ее таким "статусом".

Известная российская певица Алла Пугачева, которая осудила путинский режим и нападение на Украину, может оказаться в списке "иностранных агентов" страны-агрессорки. Примадонна публично выражает свою позицию относительно войны и, похоже, не планирует возвращаться в Россию.

Как известно, после открытого осуждения Кремля артистка вместе с детьми и мужем - юмористом Максимом Галкиным - выехали в Израиль. Это было в начале полномасштабного вторжения. Тогда пропагандисты говорили, что эмигрировать Пугачеву "заставил" ее любимый. Ведь именно он первым стал на сторону Украины и столкнулся с давлением со стороны Кремля.

Однако позже стало известно, что Алла поддерживает проукраинскую позицию Галкина и была не против покинуть родину. Кстати, артиста еще 2 года назад признали "иноагентом" в РФ. Сама Пугачева также просила предоставить ей такой статус еще в сентябре 2022 года.

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До 8 июля 2024 года оккупанты не планировали этого делать. Но после того дня, очевидно, решили "наказать" примадонну. Дело в том, что в понедельник захватчики нанесли ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве, где находилось 600 пациентов. Певица отреагировала на обстрел и публично осудила действия Кремля.

Как пишут пропагандистские СМИ со ссылкой на слова российского депутата Алексея Журавлева, на следующий день после этого в Госдуму РФ поступило письмо-предложение. В нем были призывы признать исполнительницу "иноагентом".

По мнению фаната Путина, Пугачева "находится под иностранным влиянием и занимается целенаправленным сбором сведений в сфере военной, военно-технической деятельности РФ и распространением сообщений для неопределенного круга лиц". Следовательно, Журавлев предложил присвоить статус певице и конфисковать все ее имущество в России. Сейчас решение в стране-агрессорке еще не приняли.

Напомним, ранее Алла Пугачева призвала друзей и коллег-россиян уехать из РФ.

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