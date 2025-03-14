Известная российская певица Алла Пугачева, которая в начале полномасштабной войны выехала вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми из страны-агрессора, спела с украинскими музыкантами.
В сеть попало видео, на котором артистка сидит рядом с одесским шансонье Феликсом Шиндером. Украинец был гостем на празднике весны, который недавно организовала Пугачева в своем поместье на Кипре.
К слову, заметно, что Алла Борисовна подпевает музыкантам и веселится в их компании.
"Встречать самых достойных людей - это фарт. Имею счастье попеть для Аллы Борисовны Пугачевой", - подписал видео Феликс.
Реакция сети
В сети многие подписчики поблагодарили Пугачеву за ее поддержку Украине. Однако не обошлось и без истеричных комментариев россиян:
- "Была русской, а стала еврейкой"
- "Жертва пропаганды"
- "Живет себе, будто ничего не происходит".
К слову, Алла Борисовна осудила кровавую политику диктатора. За публичную критику ее мужа-юмориста Максима Галкина признали "иноагентом" в РФ, однако он вместе со звездной женой продолжают реагировать на события в Украине и выражают поддержку украинцам.
Напомним, ранее 75-летняя Алла Пугачева показала свои новые фото в сети.