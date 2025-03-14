Певица провела время с украинцами в своем доме на Кипре.

Известная российская певица Алла Пугачева, которая в начале полномасштабной войны выехала вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми из страны-агрессора, спела с украинскими музыкантами.

В сеть попало видео, на котором артистка сидит рядом с одесским шансонье Феликсом Шиндером. Украинец был гостем на празднике весны, который недавно организовала Пугачева в своем поместье на Кипре.

К слову, заметно, что Алла Борисовна подпевает музыкантам и веселится в их компании.

"Встречать самых достойных людей - это фарт. Имею счастье попеть для Аллы Борисовны Пугачевой", - подписал видео Феликс.

Реакция сети

В сети многие подписчики поблагодарили Пугачеву за ее поддержку Украине. Однако не обошлось и без истеричных комментариев россиян:

"Была русской, а стала еврейкой"

"Жертва пропаганды"

"Живет себе, будто ничего не происходит".

К слову, Алла Борисовна осудила кровавую политику диктатора. За публичную критику ее мужа-юмориста Максима Галкина признали "иноагентом" в РФ, однако он вместе со звездной женой продолжают реагировать на события в Украине и выражают поддержку украинцам.

Напомним, ранее 75-летняя Алла Пугачева показала свои новые фото в сети.

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