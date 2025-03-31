Артистка, хотя и выступила против нападения россиян, почти не комментирует события в Украине, а сейчас неожиданно выпустила сразу два трека о войне.

Известная российская певица Алла Пугачева, которая в 2022 году публично осудила политику Кремля и выступила против войны в Украине, неожиданно снова спела. Долгое время звезда не выпускала новых композиций, а сейчас представила сразу два релиза, в которых спела о войне.

Исполнительница выпустила русскоязычные песни "Мама" и "Поцелуй войны". Хотя она и осуждала войну, но сейчас редко высказывается на эту тему, поэтому песни, посвященные войне, стали неожиданностью от певицы. Правда, в них она не выразила четкой позиции.

Российские СМИ пишут, что в одной из композиций российская звезда поет о Второй мировой войне, а во второй - о матерях, которые потеряли сыновей на фронте. Однако жители страны-агрессора почему-то убеждены, что треки Пугачева посвятила им и современным событиям. Они заявляют, что певица якобы таким образом хотела поддержать оккупантов и их семьи, но одновременно и поливают грязью артистку в комментариях.

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Стало известно, что песни были опубликованы впервые 29 марта в интернет-сообществе, "приближенном к исполнительнице", но потом они были удалены "до официального релиза". Пропагандистские издания добавляют, что "Поцелуй войны" рассказывает о событиях Свирско-Петрозаводской операции, но россияне верят, что песня посвящена их террору в Украине.

"Кого любит война, тех целует она. Или миной стальной, или пулей бешеной. От волны от взрывной не спастись глубиной", - звучит в песне.

В песне "Мама" есть диалог матери и ее погибшего на войне сына. Здесь также фанаты Путина не прошли мимо и написали, что таким образом Пугачева якобы посочувствовала россиянкам.

"Ты далеко, далеко, мне без тебя нелегко, мне без тебя, сын, невмоготу. Слезы я спрятала в ночь, в ночь, в ночь. Мам, для тебя я жив, слышишь, мама, буду всегда я с тобой. Я проклинаю тот бой, мам, что разлучил нас с тобой, разлучил, разлучил", - поет артистка в песне.

Депутат Госдумы РФ возмущен новым творчеством исполнительницы и набросился на нее из-за релизов. В частности, путинист заявил, что таким образом она якобы хочет вернуть свою популярность в России.

"Все это вполне может быть лишь способом вернуть российские заработки, которых звезда, опрометчиво выражаясь справа и слева, какая отвратительная Россия, в последнее время лишена. А ведь очень важно, когда что-то делается от души, а в искренности экс-гримадонны давно уже многие россияне сомневаются", - выдал прихвостень Путина.

Другие жители страны-агрессора, которые бьются в истерике из-за песен Пугачевой, также написали:

"Дорожку себе протопчет назад баба Алла"

"Она уже записывает только данные с тонометра"

"Она голос потеряла еще в 1980-х, вы послушайте"

Напомним, ранее путинист Соседов резко высказался о Пугачевой и обозвал ее "мутантом". Шоумен выдал очередную порцию бреда о певице на фоне ее выезда за границу, а также заявил, что ее якобы уже все забыли.

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