Примадонну заметили в аэропорту Внуково.

Российская певица Алла Пугачева во второй раз уехала из страны-агрессора. Ее вместе с детьми заметили на территории московского аэропорта Внуково.

Об этом сообщает российское издание "Известия" со ссылкой на свой источник.

По предварительным данным, Алла Пугачева вместе со своими детьми вновь уехала в Израиль, как она это сделала в начале полномасштабной войны. Отмечается, что обратного билета у нее нет.

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Известно, что в марте 2022 года, после того как Россия напала на Украину, Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным и детьми уехала в Тель-Авив. Шоумен сразу же осудил преступный режим Кремля и диктатора Владимира Путина, а Пугачева молча поддерживала своего супруга.

Но так продолжалось до тех пор пока Галкина не начали травить в России. Тогда же россияне плотно взялись и за саму Примадонну, посылая ей обращения из Останкино.

Но в конце августа Пугачева таки вернулась на родину, а вот Галкин остался за границей. Тогда звезда рассказала, что ее детям пора идти в школу, а сама она хочет кое-кому набить морду. Вероятно, они имела ввиду российских пропагандистов, а именно Владимира Соловьева.

Позже Максима Галкина внесли в список "иноагентов" РФ, и, конечно, Примадонна вступилась за своего супруга. Она попросила власти РФ также внести ее в перечень этих лиц.

Напомним, внуков Пугачевой хотят отправить на "могилизацию".

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