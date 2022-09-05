Это отсылка к тому, что на Родину именитая певица вернулась без Максима Галкина.

В мае на фасаде телецентра "Останкино" появилась бегущая строка с обращением к Примадонне. Там было написано: "Алла, хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно тут всех за*бала". После недавнего возвращения певицы на Родину, к ней слова публично обратились. На здании того же Останкино появилась надпись: "Алла, где мужа про*бала?".

Об этом сообщают российские Telegram-каналы и публикуют соответствующее видео. Сама Алла Борисовна Пугачева на это обращение никак не реагировала.

Отметим, недавно стало известно, что Примадонна вернулась в Россию. При этом ее супруг, юморист Максим Галкин, поддержавший Украину, продолжает тур по миру со своими концертами.

Видео дня

Напомним, на днях в России разгоняли фейковую новость о том, что якобы умерла Алла Пугачева.

Вас также могут заинтересовать новости: