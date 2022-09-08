Между Соловьевым и Пугачевой возник конфликт из-за войны в Украине.

Российский пропагандист Владимир Соловьев появился на публике с разбитым лицо после того, как Алла Пугачева заявила, что очень хочет дать в лицо одному человеку.

Так, по приезду в Россию у Пугачевой спросили, что она хочет сделать первым делом. Она ответила: "Морду набить одному человеку". В сети тут же принялись гадать, кому же хочет врезать Примадонна, но уже через несколько часов она опубликовала пост, в котором обратилась к Соловьеву.

До этого пропагандист нелестно выразился в адрес Пугачевой, заявив, что не понимает, для чего она вернулась в Россию: "Она вернулась, чтобы опять нас поучать?"

Видео дня

Именно после этой ситуации Соловьев появился с разбитым лицом. Видео с его участием разлетелось по сети.

"Как-то тревожно мне. Естественно, хочется, чтобы наши только давили и наступали. Но в жизни так не бывает. Важно, чем все закончится", - сказал Соловьев, вероятно, имея ввиду оккупантов, которые 24 февраля устроили в Украине полномасштабную войну.

Отметим, Соловьев поддерживает преступный режим Кремля и диктатора Владимира Путина. А вот Алла Пугачева с начала войны уехала из России в Израиль, позже она побывала в Литве. И только в конце августа она вернулась на родину и отвела детей в школу. При этом ее супруг Максим Галкин, осудивший войну в Украине, остался в Европе.

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