Российский пропагандист Владимир Соловьев появился на публике с разбитым лицо после того, как Алла Пугачева заявила, что очень хочет дать в лицо одному человеку.
Так, по приезду в Россию у Пугачевой спросили, что она хочет сделать первым делом. Она ответила: "Морду набить одному человеку". В сети тут же принялись гадать, кому же хочет врезать Примадонна, но уже через несколько часов она опубликовала пост, в котором обратилась к Соловьеву.
До этого пропагандист нелестно выразился в адрес Пугачевой, заявив, что не понимает, для чего она вернулась в Россию: "Она вернулась, чтобы опять нас поучать?"
Именно после этой ситуации Соловьев появился с разбитым лицом. Видео с его участием разлетелось по сети.
"Как-то тревожно мне. Естественно, хочется, чтобы наши только давили и наступали. Но в жизни так не бывает. Важно, чем все закончится", - сказал Соловьев, вероятно, имея ввиду оккупантов, которые 24 февраля устроили в Украине полномасштабную войну.
Отметим, Соловьев поддерживает преступный режим Кремля и диктатора Владимира Путина. А вот Алла Пугачева с начала войны уехала из России в Израиль, позже она побывала в Литве. И только в конце августа она вернулась на родину и отвела детей в школу. При этом ее супруг Максим Галкин, осудивший войну в Украине, остался в Европе.