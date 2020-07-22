"Худющая, ужас!": Алла Пугачева сверкнула ногами в мини-шортах и напугала сеть

В сети — волна удивления: как 71-летней Примадонне удалось так похудеть.

Известная певица Алла Пугачева в последнее время демонстрирует невероятные результаты похудения. Снимками Примадонны регулярно делится ее муж Максим Галкин.

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В этот раз на своей странице в Instagram супруг Аллы Борисовны опубликовал серию фото, на которых артистка предстала в образе total black.

Так, в кадре Пугачева появилась с собранными кудрявыми волосами, в черной кофте и жакете, плотных колготках и в мини-шортах, оголивших ее очень худые ноги. Дополнила образ исполнительница старомодными туфлями и украшением на шее.

В сети — волна удивления: как 71-летней Примадонне удалось так похудеть. «Ноги, как спички», «Худющая, ужас», «Боже, какие ножки», «Какая же Алла Борисовна красотка», «Я в свои 30 выгляжу хуже», - пишут в комментариях.

Ранее российский дизайнер Игорь Гуляев попытался заснять певицу Аллу Пугачеву. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

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