"Она тут вообще 20-летняя": Алла Пугачева шокировала сеть внешним видом (фото, видео)

В сети восхищены тем, как выглядит Примадонна.

Российский дизайнер Игорь Гуляев попытался заснять певицу Аллу Пугачеву. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

Читайте такжеАлла Пугачева сменила прическу и стала выглядеть еще моложе (фото)

На записи Примадонна предстала в весьма странном виде: с копной непричесанных волос на голове. В кадре она запечатлена в пудровой кофте и белых молодежных кюлотах.

Дополнила образ Алла Борисовна нюдовым макияжем и кедами нежно-персикового цвета.

"Попытался заснять и тут же получил", - подписал видео с Пугачевой дизайнер.

"Она тут вообще 20-летняя", "Я ее и не узнала, думала, какая-то молодая женщина", "Реально как девчушка молоденькая", "Как девочка", - пишут в комментариях под роликом.

Ранее известная певица Алла Пугачева показала, как встречает своего супруга Максима Галкина после его трехдневного отсутствия.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram