"Она тут вообще 20-летняя": Алла Пугачева шокировала сеть внешним видом (фото, видео)
Российский дизайнер Игорь Гуляев попытался заснять певицу Аллу Пугачеву. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Instagram.
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На записи Примадонна предстала в весьма странном виде: с копной непричесанных волос на голове. В кадре она запечатлена в пудровой кофте и белых молодежных кюлотах.
Дополнила образ Алла Борисовна нюдовым макияжем и кедами нежно-персикового цвета.
"Попытался заснять и тут же получил", - подписал видео с Пугачевой дизайнер.
"Она тут вообще 20-летняя", "Я ее и не узнала, думала, какая-то молодая женщина", "Реально как девчушка молоденькая", "Как девочка", - пишут в комментариях под роликом.
Ранее известная певица Алла Пугачева показала, как встречает своего супруга Максима Галкина после его трехдневного отсутствия.
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