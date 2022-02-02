Украинская певица Алина Гросу, которая состоит в романтических отношениях с российским актером Романом Полянским, показала съемочной группе программы "Светская жизнь" шикарный семейный особняк в Черновцах.
Ролики из поместья появились в Instagram-сторис шоу и артистки.
"А сегодня мы уже на Буковине", – говорится в подписи к первой сторис.
На второй – Гросу с ведущей программы Катей Осадчей запечатлены на крыльце с подписью: "В гостях в семейном подворье Алины Гросу".
На остальных роликах певица показала Осадчей свои первые концертные костюмы и вместе с бойфрендом анонсировала выпуск шоу.
Читайте такжеАлина Гросу назвала самые дорогие подарки от возлюбленногоНапомним, ранее сообщалось, что накануне Алина Гросу кардинально изменила прическу.