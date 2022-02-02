В гостях у певицы побывала съемочная группа "Светской жизни".

Украинская певица Алина Гросу, которая состоит в романтических отношениях с российским актером Романом Полянским, показала съемочной группе программы "Светская жизнь" шикарный семейный особняк в Черновцах.

Ролики из поместья появились в Instagram-сторис шоу и артистки.

"А сегодня мы уже на Буковине", – говорится в подписи к первой сторис.

На второй – Гросу с ведущей программы Катей Осадчей запечатлены на крыльце с подписью: "В гостях в семейном подворье Алины Гросу".

На остальных роликах певица показала Осадчей свои первые концертные костюмы и вместе с бойфрендом анонсировала выпуск шоу.

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