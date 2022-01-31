Певица поделилась новыми фотографиями со своими поклонниками.

Украинская певица Алина Гросу, которая встречается с российским актером Романом Полянским, устроила мини-фотосессию со своим возлюбленным.

Пара позировала на сеновале. Алина предстала в джинсах, дубленке и массивной обуви, а Роман - в теплой курточке и джинсах.

"А это мы на сеновале. Тут, оказывается, мягко и тепло", - подписала фото Алина.

Поклонников умилил их снимок, поэтому они активно начали забрасывать пару комплиментами и пожеланиями.

Читайте такжеПобедитель "Холостячки" Задворный рассказал об интимных предложениях от девушек"У вас есть какая-то схожесть", "Любви вам и мира", "Правильно, перед свадьбой надо сходить на сеновал", "Какая прекрасная пара", "Какие вы классные", - комментируют фолловеры фото Алины и Романа.

Напомним, ранее Алина Гросу кардинально изменила прическу.

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