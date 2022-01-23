Певица решилась на перемены во внешности.

Украинская певица Алина Гросу последнее время ходила с нарощенными волосами. Девушка решилась сделать афрокудри, так как под ним ей было удобнее отращивать и оздоравливать свои естественные волосы.

Сейчас же девушка сняла нарощенные волосы и показалась со своими.

"Наконец-то сняла наращивание, наконец-то со своими волосами и наконец-то они хорошенько отрасли после каре и постоянных покрасок", - сказала Гросу.

Читайте также17-летняя дочь Константина Меладзе рассказала о сложных отношениях с Брежневой"Красотка", "Кукла", "Прекрасная Алина", "Ты такая красивая, счастья тебе и любви", "Просто бомба", - пишут поклонники в комментариях под снимком.

Напомним, ранее Алина Гросу назвала самые дорогие подарки от возлюбленного.

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