Певица подчеркнула, что ей интересно узнать, какая подруга могла рассказать о ее свадьбе.

Украинская певица Алина Гросу, которая недавно засветила свадебные фото в своем новом клипе, до сих пор держит интригу и не говорит ничего по поводу замужества. Однако недавно была информация от подруги, которая рассказала подробности ее второй свадьбы и охарактеризовала избранника исполнительницы. На это девушка не смогла промолчать.

Поэтому сегодня, 6 марта, она опубликовала видео у себя в Instagram. На нем Алина отметила, что была шокирована такой информацией от людей из ее близкого окружения. Но также ее возмущает блогер Богдан Беспалов, который написал об этом публично.

"Я очень "люблю", когда я просыпаюсь и какая-то желтая новость появляется обо мне. Я, честно, от этого устала. Говорят, что какая-то моя "подруга", мне очень интересно, какая это моя подруга, взяла меня и слила. Сказать честно, очень неприятно, когда ты имеешь в окружении какого-то человека, который не настолько искренен, как тебе бы хотелось. Мне бы очень хотелось узнать, господин Беспалов, кто же это такая "преданная мне подруга"? Господин Беспалов, сколько стоят "мои друзья"? Или длинные языки теперь бесплатные?" - резко прокомментировала Гросу.

Видео дня

Но все же правда ли, что новый муж Алины достаточно известен в Украине, поэтому она не хочет пиарить его, или все же это ложь - певица не уточнила.

Напомним, ранее стало известно о свадьбе певца Виталия Козловского. Имя своей избранницы он тоже пока держит в тайне.

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