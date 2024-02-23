Она впервые показала своего избранника.

Певица Алина Гросу шокировала поклонников неожиданным известием - артистка во второй раз вышла замуж. Кадры со свадьбы она разместила на своей странице в Instagram.

Певица обнародовала романтическое видео, в котором впервые показала своего избранника, с которым начала встречаться после разрыва с российским актером Романом Полянским.

В кадре Алина позирует в свадебном платье, а ее избранник - в костюме. На ее пальчике заметно обручальное кольцо.

Стоит отметить, что ранее артистка не говорила о том, что планирует свадьбу со своим любимым. Поэтому для поклонников это стало неожиданностью.

К слову, новым роликом Гросу анонсировала предстоящую премьеру песни и предложила фанам показать, кто украл их сердце под этот романтический звук.

Личная жизнь Алины Гросу

Летом 2019 года Алина вышла замуж за российского бизнесмена Александра Комкова. В том же году пара развелась. Затем у нее был роман с актером Романом Полянским. Пара потом рассталась, а Роман вернулся в Москву осенью 2022 года.

Напомним, Алина Гросу вернулась в Украину из США, где жила и училась последнее время.

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