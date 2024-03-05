По ее словам, пара до сих пор не может определиться, кто главный в их отношениях.

Недавно украинская певица Алина Гросу выпустила новый клип на песню "Не туман", последний кадр в котором был свадебным. Поклонники артистки сразу же начали ее поздравлять с тем, что она вышла замуж.

При этом Гросу держит интригу. Она лишь частично показывает своего возлюбленного, однако не говорит, кто он.

Подруга певицы в разговоре с Богданом Беспаловым рассказала, что новый муж Гросу достаточно известный в Украине, поэтому певица не хочет пиарить его еще больше.

Видео дня

"Дело в том, что он (муж Алины, - УНИАН) небезызвестный и медийный в Украине. Она не хочет этим браком делать его более известным, ведь в паре в отношениях постоянно есть "конкуренция". Он достаточно собственный мужчина, она тоже с характером. Супруги спорят о том, кто будет главой семьи. Сейчас Гросу не спешит выводить его из тени", – отмечает инсайдер.

Отметим, первым супругом Алины Гросу был бизнесмен Александр Комков, но вскоре пара рассталась. По словам певицы, супруг ей изменял. Позже она начала встречаться с российским актером Романом Полянским, но и этот союз вскоре распался.

Напомним, ранее Алина Гросу рассказала о серьезной травме на съемках клипа.

Вас также могут заинтересовать новости: