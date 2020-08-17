"Мисс Вселенная" показала фигуру в бикини через неделю после родов

Алеся Стефанко опубликовала новое фото.

Известная модель, "Мисс Вселенная" Алеся Стефанко опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в купальнике.

Девушка позирует в бассейне в белом раздельном купальнике. Также на ней была накинута рубашка, которую звезда приспустила. В одной руке Алеся держала чашку.

"Утро", - лаконично подписала звезда.

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Автор: Диана Могилевич