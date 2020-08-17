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"Мисс Вселенная" показала фигуру в бикини через неделю после родов

16:15, 17 августа 2020
Звезды
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Модель показала фото / instagram.com/olesiastefanko

Девушка позирует в бассейне в белом раздельном купальнике. Также на ней была накинута рубашка, которую звезда приспустила. В одной руке Алеся держала чашку. 

"Утро", - лаконично подписала звезда. 

Модель показала фото / instagram.com/olesiastefanko

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Автор: Диана Могилевич

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