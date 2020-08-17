"Мисс Вселенная" показала фигуру в бикини через неделю после родов
16:15, 17 августа 2020Звезды
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Алеся Стефанко опубликовала новое фото.
Модель показала фото / instagram.com/olesiastefanko
Известная модель, "Мисс Вселенная" Алеся Стефанко опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в купальнике.
Девушка позирует в бассейне в белом раздельном купальнике. Также на ней была накинута рубашка, которую звезда приспустила. В одной руке Алеся держала чашку.
"Утро", - лаконично подписала звезда.
Модель показала фото / instagram.com/olesiastefanko
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