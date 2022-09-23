Знаменитый актер наизусть знает легендарное стихотворение.

Французский актер театра и кино Ален Делон в очередной раз выразил свою поддержку Украине. Он на камеру процитировал "Завещание" Тараса Шевченко на французском языке.

В ролике ниже демонстрируется, что Делон наизусть знает легендарное стихотворение, написанное в 1845 году. Это жест солидарности актера с Украиной в борьбе за свободу против российской агрессии.

Напомним, Делон вернулся к публичным выступлениям спустя год после последнего появления на камерах. Он решил выразить поддержку Украине и взять интервью у Владимира Зеленского. Беседа актера с президентом состоится сегодня, 23 сентября.

Видео дня

Делон также записал программу про борьбу нашего государства против Российской Федерации. Она выйдет на телеканале TV5 Monde в конце сентября.

Кто из мировых звезд поддержал Украину

В начале мая во Львов приехала Анджелина Джоли. Знаменитая актриса посетила детей, которых эвакуировали с территории Луганской области.

Режиссер и актер Шон Пенн снимает фильм о войне в Украине. Он высказывался за выступление Владимира Зеленского на церемонии награждения "Оскар" и лично встречался с президентом.

Главу нашего государства посещал и Бен Стиллер. Актера шокировали масштабы войны, которые он увидел во время визита в Макаров на Киевщине.

Известный музыкальный коллектив Imagine Dragons стал амбассадором платформы по сбору средств United24. Группа также неоднократно выступала на концертах с флагом Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: