В декабре прошлого года несколько моделей-мужчин и трансгендерных персон заявили, что дизайнер подмешивал им наркотики и принуждал к сексу.

Известный американский дизайнер и основатель именной модной марки Александр Вэнг заявил, что «внимательно выслушал» моделей, которые недавно обвинили его в домогательствах.

Читайте такжеЗвезда "Гарри Поттера" рассказала, как ее изнасиловал тренер по теннису: "меня использовали"Об этом он написал в своем Instagram.

«Им было нелегко поделиться своими историями, и я сожалею, что причинил им боль. Хотя мы не во всем согласны насчет деталей произошедшего, я буду стараться подавать лучший пример и использовать свое влияние, чтобы побудить других к признанию того, что их поведение наносит вред окружающим. Теперь, когда я знаю, как быть лучше, я стану лучше», - написал Вэнг.

Обвинения в домогательствах Александра Вэнга: что известно

В конце декабря 2020 года несколько моделей-мужчин и трансгендерных персон опубликовали истории о нежелательных действиях со стороны Вэнга и о том, как дизайнер подмешивал в их напитки наркотики.

Сначала Вэнг отрицал все обвинения, назвав их «необоснованными и гротескно ложными».

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Автор: Катерина Шварц