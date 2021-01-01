Дизайнер и основатель именной модной марки Alexander Wang Александр Вэнг опроверг обвинения в сексуальных домогательствах.
Читайте также"Было очень больно": Эмили Ратаковски подвергалась сексуальному насилиюЗаявление Вэнга опубликовало издание Fashionista.
«В течение последних нескольких дней я подвергался необоснованным и гротескно ложным обвинениям. Эти утверждения были неправомерно преувеличены с помощью аккаунтов в социальных сетях, печально известных размещением клеветнических материалов из нераскрытых и/или анонимных источников без доказательств и фактчекинга», - сказал Вэнг.
«Ложь обо мне, поданная как правда, выводит меня из себя. Я никогда не вел себя так отвратительно и никогда не буду. Я намерен разобраться в этом деле и привлечь к ответственности тех, кто делает и распространяет подобные заявления», - добавил он.
Ранее, аккаунты Shit Model Management и Diet Prada в соцсетях поделились историями мужчин-моделей и трансгендерных персон, обвинявших Вэнга в домогательствах.
Кто такой Александр Вэнг
- Александр Вэнг – американский дизайнер тайваньского происхождения.
- Родился 26 декабря 1983 года в Сан-Франциско.
- В возрасте 15 лет он представил свою первую коллекцию на свадьбе брата.
- В 20 отказал Диане фон Фюрстенберг в сотрудничестве, а спустя год основал модный дом Alexander Wang.
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