Сам Александр Вэнг пока не прокомментировал обвинения.

Манекенщики и трансгендерные модели обвинили в сексуальных домогательствах американского дизайнера одежды и основателя именной модной марки Alexander Wang Александра Вэнга.

Читайте такжеИзвестного актера арестовали за развращение несовершеннолетних мальчиковИстории якобы его жертв обнародовал анонимный аккаунт Instagram, который публикует истории из жизни моделей и закулисья модной индустрии.

"Мой друг работал манекенщиком на показе Александра Ванга. На вечеринке после модного мероприятия дизайнер постоянно предлагал ему выпить. Друг не хотел сильно напиваться, но он не смог отказать ему из вежливости. Он говорит, что не помнил, как оказался с ним в туалете. Ванг начал снимать с него штаны и склонял к действиям гомосексуального характера", - написал один из пользователей.

«Однажды я оказался с Вангом на вечеринке, и он очень настойчиво склонял меня выпить как можно больше алкоголя. В один момент я полностью перестал соображать, и словно через мгновение я очнулся в отеле в чьей-то комнате на кровати. Я проснулся от того, что с меня стаскивают трусы и тянутся головой к моим гениталиям. Я не понимал, кто это был, пока он не показал свое лицо. Это был Александр Ванг. Я резко поднялся и был так смущен и напуган, что просто пулей выскочил оттуда. Я чувствовал себя потерянным», - рассказал еще один.

В отличие от них модель Оуэн Муни выступил открыто и описал инцидент, произошедший с ним. По словам Муни, Вэнг трогал его в паховой области без его согласия. Муни решился обнародовать свою историю после того, как узнал, что его случай – не единственный.

Все эти события происходили в разное время на протяжении многих лет. Сам Александр Вэнг пока не прокомментировал обвинения.

Кто такой Александр Вэнг

Александр Вэнг – американский дизайнер тайваньского происхождения.

Родился 26 декабря 1983 года в Сан-Франциско.

В возрасте 15 лет он представил свою первую коллекцию на свадьбе брата.

В 20 отказал Диане фон Фюрстенберг в сотрудничестве, а спустя год основал модный дом Alexander Wang.

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Автор: Катерина Шварц