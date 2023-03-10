Актриса из сериала рассказала о неприятном инциденте.

Актриса Грейс Ван Дин, сыгравшая в четвертом сезоне сериала "Очень странные дела" Крисси Каннингэм, рассказала о том, что подверглась домогательствам. Во время съемок для одного из последних проектов она получила неприличное предложение.

Девушка известна не только как актриса, она активно ведет трансляции в Twitch. Недавно, во время прямого эфира, Ван Дин рассказала подробности неприятного инцидента. Так она объяснила, почему не хочет сниматься и отдает предпочтение Twitch.

Оказалось, продюсер заставил свою девушку, чтобы та подошла к актрисе и предложила ей секс втроем. Ван Дин отметила, что отказалась, но ей было очень неприятно. Все это слышала ее коллега, которая была сильно удивлена.

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"Я могу оставаться дома и играть в видеоигры, и мой босс не просит меня заняться с ним сексом", - добавила актриса, объясняя, почему не хочет сниматься в фильмах и сериалах.

Однако Ван Дин не планирует ставить крест на своей карьере. Она рассказала, что работает над собственными проектами и ищет спонсоров, которые их профинансируют.

"Тогда я смогу контролировать свою собственную съемочную площадку, и я не собираюсь просить своих актеров спать со мной, так что это круто, верно?", - добавила актриса, но так и не уточнила, какой именно продюсер предлагал ей секс втроем.

Напомним, ранее звезда сериала "Очень странные дела" признался, что он гей.

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