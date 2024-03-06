Актриса мечтает когда-то обнять своих внуков, которые живут в РФ.

Украинская актриса Ольга Сумская рассказала о своих переживаниях из-за осуждения ее старшей дочери Антонины, которая молчит о войне.

Женщина отметила, что для нее это все тяжело и ее эмоции смогут понять только те, у кого подобная ситуация.

"Знаете, какие чувства царят сегодня в моей душе? Боль, отчаяние, тоска, раскаяние, искупление. Меня поймут только те матери, дети которых там. Это очень тяжело. Я не имею никакого права оправдываться, что-то кому-то доказывать. Я вижу обездоленных, несчастных матерей, отцов, которые потеряли своих детей. Просто надо молиться, чтобы обнять своих детей и внуков. Потому что я бабушка. Это мое продолжение. Я очень скучаю по ним", - сказала актриса в интервью проекту ЖВЛ.

Что известно об Антонине Паперной

Старшая дочь Ольги Сумской Антонина Паперная уехала жить в РФ еще до начала войны. Там она вышла замуж за актера Владимира Яглыча, с которым воспитывает двух общих детей. После 24 февраля 2024 года актриса молчит о полномасштабном вторжении России на территорию Украины.

А недавно появилась информация, что Паперная сыграла в новом российском сериале, чем вызвала возмущение украинцев еще больше. Позже ее двоюродный брат Вячеслав Хостикоев отметил, что Тоня ни разу не ответила на его сообщения и не хочет общаться.

Напомним, ранее Ольга Сумская ответила родственнику, который публично оскорбил ее дочь.

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