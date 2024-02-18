Более того, она до сих пор молчит о войне в Украине.

Дочь украинской актрисы Ольги Сумской снялась в российском сериале. Несмотря на то, что Сумская с первых дней полномасштабного вторжения оставалась в Украине и поддерживала свой народ, ее дочь решила остаться в России и продолжить там строить свою актерскую карьеру.

Спустя почти два года большой кровопролитной войны Антонина Паперная снялась в сериале "Постучись в мою дверь в Москве", который является адаптацией популярного турецкого сериала. Она сыграла роль бывшей невесты главного героя.

К слову, Паперная молчит о полномасштабном вторжении. Она продолжает жить со своим супругом, актером сериала "Кухня" Владимиром Яглычем и детьми в России.

Видео дня

Сумскую неоднократно хейтили за позицию ее дочери, однако Ольга Вячеславовна всегда говорит, что у нее болит душа за ребенка.

Кроме того, Сумская не отказывается от дочери и говорит, что та "не просто так" молчит.

Напомним, ранее Ольга Сумская обратилась к дочери, живущей в РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: