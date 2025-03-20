Она рассказала, что тайком включает композиции Меладзе.

Украинская актриса и звезда сериалов "Формула любви" и "Алмазная корона" Елена Светлицкая призналась, что до сих пор слушает российские песни.

Она рассказала, что раньше мечтала попасть в группу ВИА Гра и даже проходила кастинг. Однако, по словам Елены, она не пошла дальше из-за того, что не хватило уверенности в себе. Но сейчас, во время полномасштабной войны, актриса иногда включает творчество Меладзе и тайком слушает его песни.

"Мне стыдно признаться, но есть некоторые песни Меладзе на русском языке, которые я вспоминаю, и мне хочется их спеть. Я могу тихонько, пока никто не видит, послушать. Извините, пожалуйста. Просто я когда-то очень хотела петь в "ВИА Гре", - сказала Светлицкая в интервью Славе Демину.

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Ведущий отметил, что подобные прослушивания идут только на пользу россиян. Каждый просмотр из Украины - это финансовая поддержка стране-агрессору, ведь российский артист получает монетизацию, с которой платит налоги и спонсирует войну. Однако Елена добавила, что не жалеет о том, что сказала об этом публично и подчеркнула, что сделала это один раз.

"Один раз я могу послушать. Ностальгия накатила на меня", - ответила актриса.

Напомним, ранее украинский актер захейтил Тараса Цымбалюка из-за развлечения под российские песни.

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