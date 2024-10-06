Девушка проживает новый этап жизни.

Известная украинская актриса Анастасия Цымбалару, которая недавно развелась с коллегой Григорием Баклановым, откровенно рассказала о своей личной жизни сейчас.

В частности, звезда сериалов "Женский доктор" и "Папик" отметила, что пока наслаждается одиночеством. Более того, она не спешит начинать новые отношения и уделяет больше внимания собственному развитию.

"Вернулась активно к спорту, работаю с тренером, тренер контролирует мое питание. Я пошла на пение, пробую практики стояния на гвоздях, скоро получу водительское удостоверение. В нашей жизни так много граней, я хочу себя реализовать, я хочу путешествовать. Мне пока интереснее наедине с собой, чем с кем-то другим. Не ставлю себе никаких рамок", - рассказала актриса в программе "Ближе к звездам".

Она также добавила, что жизнь только начинается, поэтому говорит о новом этапе так:

"Мне кажется, что у меня сейчас начинается самый интересный этап в моей жизни. Потому что так классно, как я чувствую себя сейчас, я не чувствовала себя никогда".

К слову, Анастасия и Григорий познакомились еще в университете. В 2021 году пара официально расписались. Они были в отношениях 10 лет, два из них прожили в браке. Однако в марте 2024 года Цымбалару опубликовала пост, в котором сообщила о разводе. Причину такого решения девушка не указала и отметила, что осталась в дружеских отношениях с бывшим.

Напомним, ранее Анастасия Цымбалару призналась, что полностью потеряла слух.

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