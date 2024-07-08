Актрису с заметно округлившимся животиком сфотографировали папарацци.

Известная австралийская актриса, звезда фильмов "Барби" и "Отряд самоубийц" Марго Робби, которая ранее заявила о паузе в актерстве, готовится впервые стать мамой. У знаменитости заметили округлившийся животик.

Как пишет Daily Mail, 34-летняя актриса сама спровоцировала слухи о беременности. Робби садилась в яхту для прогулки по озеру Комо в Италии вместе со своим мужем - британским продюсером Томом Акерли. В этот момент звезду заметили папарацци, которые сфотографировали ее округлый животик.

Она была одета в черные брюки и белую укороченную футболку, которая подчеркивала животик. Свой образ Марго дополнила черным блейзером и кремовой кожаной сумкой. Ее возлюбленный был замечен в белой рубашке и темно-зеленых брюках. Кадры быстро завирусились в сети и стало понятно, что супруги вот-вот станут родителями.

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Звездная пара пока никак не комментировала слухи и не объявляли о своем новом статусе. К слову, знакомство Марго и Тома состоялось в 2013 году на съемках фильма "Французская сюита".

Актриса и продюсер еще долго были просто друзьями, а позже построили отношения. Тогда Акерли был ассистентом режиссера, а Робби играла роль в ленте. В 2016 году знаменитости заключили брак.

Стоит указать, что звезды являются сопродюсерами нескольких проектов через свою продюсерскую компанию LuckyCap Entertainment, которая выпустила фильмы "Барби", "Я, Тоня", "Хищные птицы", "Солтберн".

Напомним, ранее мы писали, что Марго Робби и Колин Фаррелл сыграют в новом фильме от режиссера "После Янга".

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