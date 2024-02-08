Съемки фильма "Большое смелое красивое путешествие" должны начаться уже этой весной.

Марго Робби, которая не так давно заявила о паузе в актерской карьере, похоже, решила пересмотреть свое решение. Звезда "Барби" и "Отряда самоубийц" получила главную роль в фильме "Большое смелое красивое путешествие" (A Big Bold Beautiful Journey).

Ее партнером по съемочной площадке станет Колин Фаррелл ("Бетмен", "Банши Инишерина", "Залечь на дно в Брюгге", сообщает Variety.

Снимет ленту американский режиссер южнокорейского происхождения Когонада. На его счету такие фильмы, как "Колумбус" (2017) и "После Янга" (2021) – здесь главную роль также сыграл Колин Фаррелл, а также сериал "Патинко" (2022-). Все они были высоко оценены критиками, которые выделили узнаваемую визуальную эстетику режиссера. Также во всех трех работах были отсылки к жизни мигрантов из Азии.

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Сценарий к фильму написал Сет Райсс, до этого работавший над черной комедией "Меню" (2022) с Рэйфом Файнсом, Аней Тейлор-Джой и Николасом Холтом.

Основные детали сюжета фильма, съемки которого состоятся этой весной в Калифорнии, пока не разглашаются. Фильм описывается как творческая история о двух незнакомцах и невероятном путешествии, которое их связывает.

Как сообщал УНИАН, ранее многие голливудские звезды высказали недовольство списком номинантов на "Оскар-2024", поскольку Марго Робби осталась без номинации в категории "Лучшая женская роль" за фильм "Барби".

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