Актриса хочет исчезнуть с экранов.

Американская актриса Марго Робби, которая известна по фильмам "Отряд самоубийц", "Барби" и многим другим киноработам, неожиданно объявила о паузе в актерстве. Об этом женщина сообщила в интервью для издания Deadline.

"Я думаю, что сейчас всем уже надоело видеть меня. Видимо мне стоит на некоторое время исчезнуть с экранов. Честно говоря, если бы я снялась в еще одном фильме, люди бы сказали: "Опять она? Мы просто провели с ней все лето. Хватит", - сказала Робби.

Такие мысли возникли у нее после многих месяцев продвижения фильма "Барби" и его показа в кинотеатрах. Марго говорит, что эта кинолента сделала ее очень узнаваемой среди зрителей и она не хочет вызывать негативные эмоции.

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Но Робби не собирается исчезать из кино навсегда. Она хочет попробовать себя в качестве режиссера и поработать в продюсерской компании, которую она 10 лет назад основала вместе со своим мужем.

"Последние семь лет я чувствую, что хочу стать режиссером. Но я всегда считала это привилегией, а не правом. Я постепенно работала над ощущением, что заслуживаю этого права быть режиссером и чувствую, что наконец сейчас приближаюсь к этому ощущению", - отметила Марго.

Напомним, актриса Марго Робби является номинанткой многих престижных кинопремий. В частности, она была номинирована дважды на "Оскар" за лучшую женскую роль и роль второго плана, четыре раза на "Золотой глобус" и другие премии. В 2017 году она попала в список 100 самых влиятельных людей по мнению журнала Time, а в 2023 году заняла первое место в рейтинге самых горячих женщин по мнению глянцевого мужского журнала MAXIM.

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