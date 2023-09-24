Сергей Векслер скандалил с матерью, а незадолго до начала полномасштабной войны он ее вывез из Украины.

Известный российский актер Сергей Векслер, который родился в Виннице и провел все свое детство в Украине, рассказал о скандалах с матерью. До полномасштабной войны, которую против нашей страны развязала РФ, она продолжала жить в украинском городе. Однако незадолго до 24 февраля 2022 года Векслер забрал мать в РФ.

Актер признал, что у его матери не было выбора. Женщина осталась одна, а потому Векслер попросту заставил ее переехать в РФ. При этом артист вспомнил, что в прошлом он даже угрожал матери. Они спорили о войне и событиях на Донбассе, а потому сейчас Векслер старается не поднимать такие темы.

"У нас это закрытая тема. Мы это почти не обсуждаем. К счастью, родственные чувства все равно позволяют нам находить общий язык. Бывали у нас и раньше конфликты на эту тему. Я помню, что еще лет пять назад сказал: "Получите все, и вы, и ваши американцы". Был большой скандал, в маминой киевской квартире. Как раз по поводу Донбасса мы схлестнулись", - выдал актер в интервью пропагандисту Борису Корчевникову.

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При этом Векслер признал, что его мать все равно не "прогнулась". Женщина, как оказалось, все равно смотрит украинские новости, ищет их в интернете. Поэтому актер пытается ее переубеждать, однако похвастаться успехами в "промывании мозгов" путинист не может.

Что Векслер говорит о войне

Актер, снимавшийся в "Антикиллере", сериале "Тайга. Курс на выживание" и многих других кинолентах, открыто поддерживает путинский режим. Он не осудил полномасштабную войну и называет РФ своей родиной.

При этом Векслер поддерживает оккупантов. Он регулярно ездит в больницы и военкоматы, где хвалит российских военных и восхищается тем, что они отправляются на фронт убивать украинцев.

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