Эрик Дэйн объяснил, планирует ли ставить на паузу свою карьеру.

Американский актер Эрик Дэйн, наиболее известного по ролям Джейсона Дина в сериале "Все женщины - ведьмы" и Кела Джейкобсона в "Эйфории", сообщил, что у него обнаружили редкую неизлечимую болезнь. У знаменитости диагностировали боковой амиотрофический склероз, который может привести даже к летальному исходу.

О своем диагнозе артист впервые рассказал в интервью изданию People. По его словам, он очень счастлив, что этот сложный период вместе с ним проходят и поддерживают его жена Ребекка Гейхарт и двое детей: Билли Беатрис и Джорджия Джеральдин.

"Мне диагностировали БАС. Я благодарен, что моя любящая семья рядом со мной, когда мы проходим этот новый этап", - поделился Дэйн.

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Несмотря на болезнь, артист не планирует оставлять актерскую профессию и прекращать сниматься в кино. Знаменитость планирует уже на следующей неделе начать съемки в сериале от HBO "Эйфория". В нем он снова перевоплотится в роль отца главного героя Кела Джекобса.

"Мне повезло, что я могу продолжать работать. И с нетерпением жду продолжения съемок сериала "Эйфория", - добавил Эрик.

К слову, боковой амиотрофический склероз - это редкая болезнь, которая влияет на опорно-двигательную систему. Со временем диагноз может вызвать паралич мышц, дыхательные расстройства, сильную потерю веса и нарушение концентрации внимания. В основном с такой болезнью люди живут от трех до пяти лет, но бывают исключения, когда больным удавалось жить с недугом дольше.

Что известно о Дэйне

Актер родился в 1972 году в Сан-Франциско, США. В детстве он активно занимался спортом. Однажды, учась в школе, его пригласили сыграть роль в спектакле "Все мои сыновья". С того момента Эрик заинтересовался кино и решил стать актером.

В 1993-м он переехал в Лос-Анджелес, где снялся в нескольких сериалах, в частности, "The Wonder Years", "Женаты... и с детьми" и "Розанна". Позже его карьера начала набирать обороты, и ему удалось сыграть в картинах "Все женщины - ведьмы", "Анатомия Грей". Также он играл эпизодические роли в лентах "Дрейф" и "Люди Икс: Последняя битва".

Напомним, ранее у звезды фильма "Семейка Аддамс" диагностировали рак. Американская актриса Анжелика Хьюстон рассказала о болезни и когда ее у нее обнаружили. Она отметила, что решила рассказать о диагнозе, чтобы помочь другим.

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