Певица отметила, что именно поэтому она не верит никому из россиян.

Известная певица Анастасия Приходько гневно осудила актрису Лию Ахеджакову. Вчера артистка заявила, что не выходила на сцену с флагом Украины, потому что ей его якобы "подсунули" вместе с цветами.

По словам певицы, именно об этом она говорила, когда утверждала, что "хороших русских" не существует. Приходько раскритиковала Ахеджакову и отметила, что не верит никому из РФ.

"Вот, о чем я говорила. Никому из России верить нельзя! Никогда! Поэтому я и говорила, что для меня нет "хороших русских". И больше не будет!" - написала артистка.

Видео дня

Приходько не скрывала своего возмущения. Она добавила, что "хорошие русские" быстро пугаются и отказываются от своих слов и поступков. Особое внимание певица заострила на слове "шарфик", с которым якобы Ахеджакова спутала флаг Украины.

Скандал вокруг Ахеджаковой - с чего все началось

Напомним, в августе в сети появилось видео, на котором Ахеджакова стояла на сцене в Германии с флагом Украины. Сама актриса это никак не комментировала. Вчера же стало известно, что в РФ решить "наказать" звезду по видео с флагом. Ахеджакову начали "подозревать" в "дискредитации" армии оккупантов.

Сама актриса, по информации СМИ, от скандала открестилась. Она заявила, что это было провокацией.

"Это было в городе Бремене, на поклонах, люди цветами меня засыпали, и с одним букетом оказался флаг. Я сначала думала, что это шарфик. Это провокатор специально сделал", - утверждает Ахеджакова.

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